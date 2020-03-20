Gaziantep'te ürünlere fahiş fiyat uygulayan 19 firmaya para cezası - Son Dakika

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Gaziantep'te ürünlere fahiş fiyat uygulayan 19 firmaya para cezası
24 dakika önce
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen denetimde, ürünlere fahiş fiyat uygulayan 19 firmaya para cezası uygulandı.
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen denetimde, ürünlere fahiş fiyat uygulayan 19 firmaya para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşın ihtiyaç duyduğu sağlık ve market ürünlerinin fahiş fiyatlarla satıldığı şikayetleri üzerine valilik oluruyla Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda gıda ve sağlık ürünleri satan firmalara denetim yapıldı.
Vergi denetmeni, zabıta memuru ve ticaret denetmeni tarafından 9-20 Mart tarihlerinde yapılan denetimlerde 171 çeşit ve 1197 ürün incelendi.
Yapılan kontrollerde, fahiş fiyat uygulayan 19 firmaya 10 bin ile 100 bin lira arasında değişen tutarlarda para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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