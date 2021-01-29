Gaziantep'te uygulanacak "ENHANCER Projesi"nin sözleşme imza töreni yapıldı

Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan hibe desteğiyle Gaziantep'te uygulanacak "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER)" için Zeugma Mozaik Müzesi'nde sözleşme imza töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, törende yaptığı konuşmada, söz konusu projenin yürütücülerinin Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı olduğunu söyledi.

Kalkınma ajanslarının çok değerli yapılar olduğunu ifade eden Dönmez, "Bunlar özellikle AB Delegasyonu ile çok iyi çalışan yapılardır. Bakanlığımız bünyesinde OSB'ler, teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezleri var. Tüm bu ekosistemde birbirini tamamlayıcı yapıların hepsi bizde. Buradaki çalışmayı da İpekyolu Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüteceğiz. Biz bu fonları en iyi şekilde kullanacağız." dedi.

- "Biz üçüncü fonu kurmak istiyoruz"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a bir hatırlatmada bulunmak istediğini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Lüksemburg'da iki tane fon var. Biri İVCİ, diğeri Türk Büyüme ve İnovasyonu Fonu (TGIF). En son fon 200 milyon avro civarında. Bu fon da dağıtılmaya başlandı ve bunlar Türkiye'deki şirketlere yatırım yapıyorlar. Biz üçüncü fonu kurmak istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak katkıda bulunacağız. Yaklaşık 100 milyon avroluk Türkiye Gelecek Fonu kurma amacındayız. Dolayısıyla Nikolaus Meyer-Landrut'dan bu konuda desteklerini istiyoruz. Türkiye'deki bu fonun yatırdığı bütün paralar Türkiye'deki şirketlere yatırım yapacak fonlara gidecek. Bu Türkiye'deki şirketlerin sahiplerinin kim olduğuyla ilgilenmiyoruz. Türk olabilir, Suriyeli olabilir, kim olursa olsun herkese yatırım yapan fonlar bunlar. Ayrıca İstanbul Kalkınma Ajansı önderliğinde ve diğer kalkınma ajanslarının katılımıyla yine bir fonların fonuna destek amaçlı bir programa çıktık. Buradan da yaklaşık 100 milyon avroluk daha fon yaratmak istiyoruz. Bu da girişimcilik ekosistemine gidecek. Burada başlayan bu çalışmalar, hibeler, ortak çalışma alanları ve ardından oluşan girişimcilere yatırım yapan fonlar Türkiye'nin girişimci, sanayi ve teknoloji ekosistemine önemli katkı sunacaktır. Burada verilen paralar gerçekten sahada yerini buluyor."

"ENHANCER Projesi için 32 milyon avro kullanılacak"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise toplantının Zeugma Müzesi'nde düzenlenmiş olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugüne kadar gördüğüm en güzel yer. Belki de gördüğüm en iyi korunmuş eserler burada." dedi.

Suriye'de iç savaşın çıktığı günden bu yana mülteci konusunda AB'nin Türkiye'ye destek verdiğini anlatan Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"İş birliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurumları, ulusal yardım dernekleri, yerel iş birlikleri, belediyeler ve Türk halkı olağan dışı destekle ev sahipliği yapıyor. Bu açıdan Türkiye dünyadaki en büyük mülteci topluluğuna ev sahipliği yapan bir ülke. 2006 yılından bu yana desteklerimizi sürdürüyoruz. Geçen senenin sonuna kadar da söz verdiğimiz gibi 6 milyar avroluk yardımı sağladık. Türkiye'nin her yerinde çok farklı konulara destek veriyoruz. Belediyelerin alt yapı ihtiyaçlarından, eğitime, temel ihtiyaçlardan sağlığa kadar birçok alanda destek sağlıyoruz."

Gaziantep'in en fazla mülteciye ev sahipliği yapan illerden biri olduğunu ifade eden Meyer-Landrut "Girişimcilik en çok önem verdiğimiz konulardan biridir. Bu projenin sonunda büyük başarı hikayelerin çıkacağına inanıyorum. Aslında bu proje bizim Türkiye çapında uyguladığımız bir programın parçası. Bu programın amacı istihdam edilebilirliği, piyasaya erişilebilirliği kolaylaştırmak ve daha da iyileştirmektir. Bu program kapsamında 465 milyon avro bütçe söz konusu ancak ENHANCER Projesi için 32 milyon avro kullanılacak." dedi.

Diğer konuşmacılar

Vali Davut Gül ise Gaziantep'in 500 bin Suriyeli nüfusa ev sahipliği yaptığını belirterek, "Gaziantep bu kardeşlerimize kucağını açarken AB ya da başka dostları düşünerek yapmadı, insan olmanın gereği olarak yaptı." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, göçmenlere karşı herkesin elini taşın altına koyması vurgulayarak, "Birlik ve dayanışma ruhu içinde olunmasının yanı sıra mali destekler de önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında AB destekli ENHANCER Projesi de kentimizdeki mülteciler ve halkımız için önemli kazanımlar sağlayacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep'in en çok sığınmacı barındıran illerden biri olduğunu hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Biz Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliğimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırken, doğan ihtiyaçların altından tek başına kalkmamız da zordur. Bu nedenle bugün hayata geçen ENHANCER Projesi kapsamında sağlanan destekler çok değerli. Ama bundan da önemlisi var. Burada alınan hibe önemli ama birlik ve kardeşlik içinde yapılan bu çalışmalar çok daha önemli. Dünya barışına gidecek yolda hepimize düşen görevin hakkını vermeliyiz."

ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Koordinatörü Tamer Kılıç da projenin toplam bütçesinin 32 milyon avro olduğunu belirtti.

Proje kapsamında toplamda 5 bin kişiye girişimcilik eğitimleri verileceğini dile getiren Tamer Kılıç, "Yerel paydaşlarımızla iş birliği yapılacak ve ekosistemin geliştirilmesi ve geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ile ev sahibi toplumun kullanabilmesi amacıyla ortak kullanım tesisleri kurulması sağlanacaktır" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından hibe almaya hak kazanan Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM), Gaziantep Üniversitesi Teknopark ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi temsilcileri hazırladıkları projelerin sunumunu gerçekleştirdi.

Törenin sonunda hibe almaya hak kazanan kurumların temsilcileri kendileri için hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.

Törene Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve hibe almaya hak kazanan kurumların temsilcileri katıldı.