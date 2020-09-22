Gaziantep'te uyuştucu suçundan 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çalışmada ayrıca hırsızlık suçundan 25 şüpheli, aranan 65 kişi de yakalandı.

Bu kapsamda araştırma, inceleme ve takip çalışmalarını yürüten ekipler, 32 şüpheliyi uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticareti suçu iddiasıyla gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi

Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu