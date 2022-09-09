İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satan şüphelilere yönelik Nurdağı ve Nizip ilçelerinde operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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