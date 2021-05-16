Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

16.05.2021 12:17
Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan iki eve düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 1'i İranlı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan iki eve düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 1'i İranlı 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Gaziantep'e gelen "doktor" lakaplı İranlı T.T'nin uyuşturucu imalatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kente 4 gün önce gelen T.T'nin, fiziki takip sonucunda H.İ. ve Ş.Y. ile merkez Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri ve Cumhuriyet mahallelerinde iki ev kiraladığı belirlendi.

Şüphelilerin ürettikleri sentetik uyuşturucuyu da yine Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki A.E'nin iş yerinde piyasaya sürmeyi planladıklarını öğrenen jandarma ekipleri, uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan evlere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 17 kilogram sentetik uyuşturucu, 10 litre sıvı uyuşturucu, 30 litre sentetik uyuşturucu hammaddesi, 3 hassas terazi, uyuşturucu imalatında ele geçirilen çok sayıda malzeme, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 555 lira ve 13 milyon 800 bin İran riyali ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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