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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

40 dakika önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 291 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 291 şüpheliden 41'i tutuklandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, Temmuz ayında düzenlenen operasyonlarda 291 şüphelinin yakalandığı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 41'inin tutuklandığı aktarıldı.
Söz konusu operasyonlarda ise 1 kilo 648 gram eroin, 2 kilo 147 gram esrar, 1 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu, 259 kök hint keneviri ve bin 600 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışında kullanılan 11 hassas terazi ele geçirildi.
Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:52 Kaynak: AA
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