Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 zanlıdan 18'i cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 zanlıdan 18'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-10 Ekim arasında Hacıbaba, Mithatpaşa, Vatan, Beydilli, Akdere ve Fırat mahallelerinde 32 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramada, 12 kilogram esrar, 10 kilo 500 gram eroin, 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 110 uyuşturucu hap, 12 gram kokain, 65 kök Hint keneviri ile 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 9'u aranan olmak üzere 33 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 18'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe
Ali Koç: Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin Belediye Başkanı Hamza Şayir, Türkiye'ye "Zalim" diyen meclis üyesini yerin dibine soktu MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 23:01:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]