Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 36 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 36 şahıs tutuklandı

25.07.2022 10:50
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 36 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te bir hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 312 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak 36 şüpheli tutuklanırken, çok miktarda muhtelif uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te bir hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 312 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak 36 şüpheli tutuklanırken, çok miktarda muhtelif uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Temmuz tarihleri arasında çok adrese yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon çerçevesinde baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 1 kilo 18 gram metamfetamin (ateş-buz), 604 gram esrar, 376 kök kenevir bitkisi, 278 gram eroin, 69 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 20 adet uyuşturucu hap, 5 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 312 şüpheliden 36'sı tutuklandı

Operasyonlar sırasında toplam 312 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 312 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılırken adli mercilere sevk edilen 36 şüpheli tutuklandı. Diğer 276 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Önce hırsızlık yaptılar, sonra plakasını çamurla gizledikleri aracı yıkadılar Önce hırsızlık yaptılar, sonra plakasını çamurla gizledikleri aracı yıkadılar
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 36 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 36 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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