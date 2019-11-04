Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 günde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 günde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Vatan, Hacıbaba, Eyüpsultan, Karacaoğlan ve 29 Ekim mahallelerinde yürütülen çalışmalarda 4 araç ve 12 ikametgaha operasyon düzenlendi.

Aramalarda 11 kilogram esrar, 400 gram eroin ve 660 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 7'si savcılık sorgusunun ardından, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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