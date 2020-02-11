Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 19 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 19 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını tespit etti.


Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, 19 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.


Adreslerdeki aramalarda 5 kilogram esrar, 109 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin, 79 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 561 dolu fişek, 178 gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.


Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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