Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı

04.07.2022 10:52
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 264 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 264 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 8 kilo 988 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 625 gram esrar, 238 kök kenevir bitkisi, 182 uyuşturucu hap, 160 gram eroin ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 264 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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