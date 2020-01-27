Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ile Şehitkamil ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını tespit etti.
Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçundan gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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