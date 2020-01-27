Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ile Şehitkamil ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını tespit etti.

Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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