Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Gaziantep'te farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte farklı tarihlerde 4 operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde 3 kilogram esrar, 75 gram eroin, 28 gram sentetik uyuşturucu, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'yi, İdlib'te El Kaide bağlantılı örgütler sakladı
Trump, Suriye'deki petrol sahaları için askeri operasyonlara onay verdi İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı Gözaltına alınan doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşının kitabı ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:36:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]