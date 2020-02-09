Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 33 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 33 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını tespit etti.


Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.


Adreslerdeki aramalarda 41 gram sentetik uyuşturucu, 87 gram esrar, 5 gram eroin, 79 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 261 dolu fişek, 252 gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:30 Kaynak: AA
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