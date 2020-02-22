Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların daha sağlıklı çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesine ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu ticareti suçlarından 39 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ise 3 kilo 500 gram esrar, farklı türlerde toplam 3 kilo 782 gram sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabaca, 6 kuru sıkı tabanca, 3 kesici alet, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.