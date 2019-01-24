Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 415 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 415 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Pazarcami Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptığı aramada 415 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ev sahibi E.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:09 Kaynak: DHA

Nizip, Gaziantep, Güncel
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