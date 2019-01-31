Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 415 gram esrar ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 415 gram esrar ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Pazarcami Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada satışa hazır 415 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, ev sahibi E.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:36 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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