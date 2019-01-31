Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
1 saat önce
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 415 gram esrar ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 415 gram esrar ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Pazarcami Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada satışa hazır 415 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, ev sahibi E.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
- Gaziantep
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:36 Kaynak: DHA
Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı
Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i Transfer Etti
İki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Tacizcinin Mahkemedeki Son Sözü Şaşırttı
Ormanda Cesedi Bulunmuştu! Ecem'in Günlüğüne Yazdığı Her Satır Kan Dondurdu