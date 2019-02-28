Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve içinde 45 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve içinde 45 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendiği 30 AH 933 plakalı otomobili durdurdu. Polisin araçta yaptığı aramada 45 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis otomobil sürücüsü İ.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



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