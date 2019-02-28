Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve içinde 45 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve içinde 45 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendiği 30 AH 933 plakalı otomobili durdurdu. Polisin araçta yaptığı aramada 45 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis otomobil sürücüsü İ.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:38 Kaynak: DHA

Nizip, Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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