Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

38 dakika önce

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Gümüştekin Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler Kuyucak Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek bir ticari taksiyi durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü T.T.'nin üzerinde yapılan aramalarda tek fişek halinde şeffaf poşet içinde 4.90 gram esrar maddesi, 45 fişek halinde satışa hazır toplam daralı ağırlığı 17.50 gram kokain maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 dolar ve 4 bin 850 TL para ele geçirildi.


Üzerinde uyuşturucu madde yakalanan şahıs ise gözaltına alındı. Şahsın yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Kuyucak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:59 Kaynak: İHA
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