Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 mahalledeki 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 2 av tüfeği ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 mahalledeki 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 2 av tüfeği ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda, Vatan, Hacıbaba, Hasırcıoğlu, Süleymanşah, Akdere ve Kavaklık mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 gram esrar, 20 gram eroin, 200 gram metamfetamin, 604 hap, hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirdi. Ekipler, 10 kişi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



- Gaziantep

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki

Son Dakika! Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak

Son Dakika! İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Kart Aidatını Geri Almak İsterken Dolandırılmayın