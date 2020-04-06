Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ile Nizip İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 28 gram uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:30 Kaynak: AA
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