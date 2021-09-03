Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla 5 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilogram eroin, 450 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 1 av tüfeği, 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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