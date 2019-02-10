Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba, Mithatpaşa, Narlıtepe ve Aydıntepe mahallelerinde uyuşturucu ticarete yapıldığı belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, adreslerde yaptığı aramalarda 3 kilo metamfetamin, 100 gram bonzai, 3 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 660 lira ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:29 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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