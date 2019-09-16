Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

27 dakika önce

Gaziantep'te ev ve araçlara yapılan operasyonlarda 1 kilo 826 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 13 kişi de gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te ev ve araçlara yapılan operasyonlarda 1 kilo 826 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 13 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Ev ve araçlara yapılan operasyonlarda toplam 1 kilo 826 gram metamfetamin (ateş-buz), 10 gram toz esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait fişekler ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 770 TL ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli şahısın yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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