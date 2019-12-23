Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonunda kent merkezi ile İslahiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyette sorgulanmasına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:39 Kaynak: DHA
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