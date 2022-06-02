Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

02.06.2022 11:17
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığını belirlediği 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde; 9 kilo 300 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 1 gram eroin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 13 şüpheliyi de gözaltına aldı.Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü.


Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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