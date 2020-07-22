Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Adreslerdeki aramalarda, 48 gram uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, ruhsatsız 5 tabanca, 2 av tüfeği, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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