GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Haziran'da, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 adrese ve 1 araca yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan adreslerde ise 2 kilo 160 gram likit amfetamin, 485 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap, 9,77 gram esrar, 3 gram skunk, 1 tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika