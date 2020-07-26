Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 17 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda 12 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca, 9 tüfek, 198 fişek, 3 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.