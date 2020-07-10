Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

Adreslerdeki aramalarda, 60 gram uyuşturucu, 165 uyuşturucu hap, 4 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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