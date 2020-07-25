Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

Adreslerdeki aramalarda, 68 gram uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 09:41

Kaynak: AA

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