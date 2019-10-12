Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklu
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklu

1 saat önce

32 Farklı Adres ile 5 Araca Yapılan Operasyonda; Gözaltına alınan 33 Kişiden 18'i tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklu, System.String[]

32 Farklı Adres ile 5 Araca Yapılan Operasyonda; Gözaltına alınan 33 Kişiden 18'i tutuklandı.


Gaziantep'te 07 Ekim 2019 ile 10 Ekim 2019 tarihleri arasında İlimiz Hacıbaba, Mithatpaşa, Vatan, Beydilli, Akdere ve Fırat mahallelerinde 32 adrese ve 5 araca yapılan operasyonda; 12 kilogram esrar, 10 kilo 500 gram eroin, 2 kilo 800 gram metamfetamin(Ateş-Buz), 200 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 50 adet captagon hap, 60 adet ecstasy hap, 12 gram kokain, 65 kök hint kenevir bitkisi, 4 adet hassas terazi ele geçirildi


Yapılan operasyonlarda 9'u aranan şahıs olmak üzere 33 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 18' şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:06 Kaynak: İHA
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