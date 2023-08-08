Gaziantep'te 19 kilo uyuşturucuyla yakalanan iki polis tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 19 kilo uyuşturucuyla yakalanan iki polis tutuklanarak cezaevine gönderildi

08.08.2023 21:06

Gaziantep'te uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine polis tarafından durdurulmak istenen araç kaçtı. Kaçarken araçtan atılan çantalardan 20 paket halinde 19 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin ise Diyarbakır'da görevli 2 polis olduğu belirlendi. 2 polis tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te bir otomobille uyuşturucu taşındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Denetim noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilden yola 2 çanta atılırken, şüpheliler kısa sürede yakalandı. Çantalardan toplam 19 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı. Şüphelilerin Diyarbakır'da görevli 2 polis olduğu öğrenilirken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

Olay, geçtiğimiz cuma günü, Gaziantep'te meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul plakalı kiralık bir araçla uyuşturucu taşınacağı yönünde bilgi aldı. Söz konusu aracın kentten geçişini takip eden polis, aracı Askoç denetim noktasında durdurmak istedi. Ancak araçtakiler, polisi dur ihtarına uymayarak kaçtı.

ÇANTALARDAN 19 KİLO 650 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kaçan aracın peşine düşen polis, araçtaki kişilerin kaçarken 2 çantayı yol kenarına attığını fark etti. Şüphelilerin yol kenarına attığı çantaları alan ekipler, kaçan aracı ise kısa sürede durdurmayı başardı. Araçtaki kişileri gözaltına alan ekipler, araçtan atılan çantaları açtı. Çantaların içinde 20 paket halinde 19 kilo 650 gram 'skunk' adı verilen uyuşturucu çıktı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

2 POLİS TUTUKLANDI

Yapılan incelemede şüphelilerden birinin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M.Y., diğerinin de yine Diyarbakır'da görev yapan polis memuru V.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Diyarbakır, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 19 kilo uyuşturucuyla yakalanan iki polis tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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