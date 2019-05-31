Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
1 saat önce
Gaziantep'te polis yaptığı uluşturucu operasyonunda 2 kişiyi gözaltına alındı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:41 Kaynak: İHA
'te polis yaptığı uluşturucu operasyonunda 2 kişiyi gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey
ilçesi Yeditepe
Mahallesi'nde operasyon yapan ekipler, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş
Şehit Yaşar Polat Polis
Merkezi Amirliği Uyuşturucu ile mücadele ekipleri, M.A isimli şahsın üzerinde 70 adet ectacy, 19 adet captagon uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 3,40 gram toz haline getirilmiş ectacy hap ile İ.K. isimli şüpheli şahsın üzerinde de ise 30 gram bonzai maddesi ele geçirdi.
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