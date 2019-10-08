Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan TIR ve yolcu otobüsündeki valizde yapılan aramada 10 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ve 9 kilo esrar ele geçirildi, sürücüler O.C. ve A.İ. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:32 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan TIR ve yolcu otobüsündeki valizde yapılan aramada 10 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ve 9 kilo esrar ele geçirildi, sürücüler O.C. ve A.İ. gözaltına alındı.
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yolunda kontrol noktası oluşturan polis, plakası belirlenen TIR ve yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler araçlarda yaptığı aramda 10 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ve 9 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, sürücüler O.C. ve A.İ.'yi gözaltına aldı.
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