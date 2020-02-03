Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent girişinde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçta bulunan isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:41 Kaynak: DHA
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