Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıGAZİANTEP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:04 Kaynak: DHA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
GAZİANTEP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent girişinde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçta bulunan isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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