Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
08.11.2020 11:34
GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığını saptadığı Güneykent Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler; 50 kilo 500 gram metamfetamin, 28 bin uyuşturucu hap, 85 gram kokain, 4 hassas terazi, 5 tarihi eser oldukları değerlendirilen sikke ve heykel ile uyuşturucu ticaretinden sağlanan bir miktar para ele geçirdi. Uyuşturucu ve tarihi eserlere el koyan ekipler, evde bulunan 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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