Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonla 4 kişi yakalandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonla 4 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dumlupınar mahallesinde yaptıkları operasyonla uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen C.Ş. Ö.F.G. Ö.U ve E.D. isimli şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, gözaltına alınan Ö.U isimli şahsın üst aramasında uyuşturucu esrar ve metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Ekipler, diğer şüpheli C.Ş'nin ikametinde yapılan aramada ise 54 adet uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirdi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.Ş. ve Ö.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:48 Kaynak: İHA

Şahinbey, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te Muhtarlık Kavgasında Silahlar Konuştu: 3 Ölü, 1 Yaralı Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu Emekliye Çifte Zam Geliyor Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: İmamoğlu 25 Bin Oy Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 14:54:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]