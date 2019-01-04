Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

2 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı iki operasyonda 1'i cezaevi firarisi, 6 kişi gözaltına aldı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı iki operasyonda 1'i cezaevi firarisi, 6 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Göztepe ve Hacıbaba mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 7,63 gram metamfetamin, 143,7 gram esrar, 1 hassas terazi ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, M.K., M.K.N.K., A.K., İ.P., Ü.İ. ve H.H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden H.H.'nin 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve cezaevi firarisi olduğu, yine aynı suçtan hakkında 4 arama kararı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:13 Kaynak: DHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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