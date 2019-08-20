Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 517 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:52 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in Şahinbey
ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 517 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
İlçeye bağlı Kıbrıs
ve Düztepe
Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin araç ve üstlerinde yapılan aramalarda 1,5 gram metamfetamin, 517 gram esrar ile 3 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili E.A., U.C.K., M.Y., M.B. ve M.Ş. gözaltına alınırken, U.C.K. ve M.Y., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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