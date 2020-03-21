Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada 70 gram uyuşturucu madde, 36 uyuşturucu hap, iki tabanca, birer tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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