Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 21gözaltı - Son Dakika

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerdeki aramalarda, 181 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda, 21 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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