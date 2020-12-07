Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı - Son Dakika

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerdeki aramalarda 320 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca, 2 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda 26 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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