Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

3 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik, Dumlupınar ve Güneş Mahallesi'nde, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 2 tabanca, 7 mermi, 2.45 gram sentetik uyuşturucu, 1 pompalı tüfek ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla M.F.B, M.Ö, E.K, K.G. ve M.C.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.F.B, M.Ö. ve K.G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:56 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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