Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
4 saat önce
Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uyuşturu madde bulunan kişi tutuklandı.
Nizip
ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uyuşturu madde bulunan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Namık Kemal
Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
M.K'ye ait adreste arama yapan ekipler, paketler halinde 5 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 600 lira ele geçirildi.
Aynı adreste bulunan M.C. ve M.B'nin yapılan üst aramalarında ise paketler halinde birer gramlık paketler halinde uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerden, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. "Uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:24 Kaynak: AA
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