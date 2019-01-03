Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi
'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda "uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları" iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
Aramada 3 cep telefonu, tüfek, tabanca, alüminyum folyoya sarılı 4 paket uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 315 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.