Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda "uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları" iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Aramada 3 cep telefonu, tüfek, tabanca, alüminyum folyoya sarılı 4 paket uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 315 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:53 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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