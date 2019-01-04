Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde önceden belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 1 hassas terazi, 7.63 gram uyuşturucu madde ve 18.7 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, N.K, A.K, İ.P ve Ü.İ emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.K "uyuşturucu madde imal etmek ve satmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlılar ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:23 Kaynak: AA

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