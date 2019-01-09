Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozanlı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 750 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan M.Ç, A.D, A.K, N.K ve M.L sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, A.D ve M.Ç ise "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:08 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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