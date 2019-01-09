Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozanlı
Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 750 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan M.Ç, A.D, A.K, N.K ve M.L sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, A.D ve M.Ç ise "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.