Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Nizip ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca ile mermi ele geçirildiAlınan bilgiye göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele, uyuşturucu madde kullanımı ve satışını engellemeye yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Nizip ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca ile mermi ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele, uyuşturucu madde kullanımı ve satışını engellemeye yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde A.D.T. isimli kadın ile Ö.Ş. isimli bir kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, 62 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Şüphelileri gözaltına alan ekipler, adreslerinde arama yaptı.

Aramada, kurusıkıdan çevrilme bir tabanca, 1 şarjör, 2 mermiyle uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan çok sayıda alüminyum folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:49 Kaynak: AA

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