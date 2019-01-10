Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Nizip
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca ile mermi ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele, uyuşturucu madde kullanımı ve satışını engellemeye yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mevlana
Mahallesi'nde A.D.T. isimli kadın ile Ö.Ş. isimli bir kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, 62 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Şüphelileri gözaltına alan ekipler, adreslerinde arama yaptı.
Aramada, kurusıkıdan çevrilme bir tabanca, 1 şarjör, 2 mermiyle uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan çok sayıda alüminyum folyo ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.